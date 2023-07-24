زيارة نتنياهو للمغرب..مكاسب للرباط أم لـ “تل أبيب”؟

هبة بريس _

طرحت دعوة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الرباط تساؤلات عدة، بشأن السياق والتوقيت والانعكاسات المترتبة على الزيارة.

ويرى خبراء أن المكاسب من الزيارة تحققها المغرب، باعتبار أن إسرائيل لا تقتصر على المساحة الجغرافية فقط، بل بعديد مراكز الضغط والاقتصاد في العالم،

ويرى الخبراء أن مكاسب إسرائيل من إعادة العلاقات تتتمثل في جوانب اقتصادية، فضلا عن تواصل أكبر بين اليهود من أصل مغربي وبلدهم الأصل، وتبادل الزيارات بشكل أكبر

في الإطار قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن دينامية كبيرة تطبع العلاقات بين البلدين، لكنها ليست بالحجم الذي يعبر عن حجم العلاقات.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يشمل قطاع الزراعة والبحث العلمي، والكمياويات، وتصنيع الطائرات، فضلا عن مجال السياحة.

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ووفق ساري، فإن الزيارة يمكن أن تدعم مجموعة من الشراكات، في القطاعات التي يجرى التعاون فيها، وأن حجم المبادلات يمكن أن يرفع حجم التبادل بين البلدين، وكذلك حجم الاستثمارات.

وقال الاخير إن الشراكات المرتقبة يمكن أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يعزز تواجد إسرائيل في كل أنحاء البلاد، وفق نص حديثه. لسبوتنيك

ونظمت العديد من المنظمات والأحزاب اليسارية وقفات احتجاجية في فترات سابقة، ضد إعادة العلاقات مع إسرائيل، مطالبة بضرورة وقف “التطبيع”

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