زيارة نتنياهو للمغرب..مكاسب للرباط أم لـ “تل أبيب”؟

2023-07-24 / 18:34
0
هبة بريس _

طرحت دعوة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الرباط تساؤلات عدة، بشأن السياق والتوقيت والانعكاسات المترتبة على الزيارة.

ويرى خبراء أن المكاسب من الزيارة تحققها المغرب، باعتبار أن إسرائيل لا تقتصر على المساحة الجغرافية فقط، بل بعديد مراكز الضغط والاقتصاد في العالم،

ويرى الخبراء أن مكاسب إسرائيل من إعادة العلاقات تتتمثل في جوانب اقتصادية، فضلا عن تواصل أكبر بين اليهود من أصل مغربي وبلدهم الأصل، وتبادل الزيارات بشكل أكبر

في الإطار قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن دينامية كبيرة تطبع العلاقات بين البلدين، لكنها ليست بالحجم الذي يعبر عن حجم العلاقات.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يشمل قطاع الزراعة والبحث العلمي، والكمياويات، وتصنيع الطائرات، فضلا عن مجال السياحة.
.
ووفق ساري، فإن الزيارة يمكن أن تدعم مجموعة من الشراكات، في القطاعات التي يجرى التعاون فيها، وأن حجم المبادلات يمكن أن يرفع حجم التبادل بين البلدين، وكذلك حجم الاستثمارات.

وقال الاخير إن الشراكات المرتقبة يمكن أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يعزز تواجد إسرائيل في كل أنحاء البلاد، وفق نص حديثه. لسبوتنيك

ونظمت العديد من المنظمات والأحزاب اليسارية وقفات احتجاجية في فترات سابقة، ضد إعادة العلاقات مع إسرائيل، مطالبة بضرورة وقف “التطبيع”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تحدد اختصاص وكيفية تسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

الحكومة تحدد اختصاص وكيفية تسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم…

2023-07-24 / 21:33
Photo of زيارة نتنياهو للرباط …أي انعكاسات سياسية ؟

زيارة نتنياهو للرباط …أي انعكاسات سياسية ؟

2023-07-24 / 19:32
Photo of قيادي فلسطيني يشيد بدور المملكة المغربية الداعم للقدس

قيادي فلسطيني يشيد بدور المملكة المغربية الداعم للقدس

2023-07-24 / 17:19
Photo of الملك يبرق أمير دولة قطر: “تعازينا الحارة لكم”

الملك يبرق أمير دولة قطر: “تعازينا الحارة لكم”

2023-07-24 / 16:44
Photo of أخنوش يتفقد ترتيبات احتضان مراكش ‏‏للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد ‏الدولي

أخنوش يتفقد ترتيبات احتضان مراكش ‏‏للاجتماعات السنوية للبنك الدولي…

2023-07-24 / 13:53
Photo of مدع عام أمريكي ..الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء “إشارة مبشرة”

مدع عام أمريكي ..الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء “إشارة مبشرة”

2023-07-23 / 17:03
Photo of روما.. ناصر بوريطة يشارك في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة

روما.. ناصر بوريطة يشارك في أشغال المؤتمر الدولي حول…

2023-07-23 / 16:23
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليوز

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى ثورة…

2023-07-23 / 12:20
Photo of صحيفة سينغالية : المغرب أصبح “قوة تتجاوز حدود إفريقيا”

صحيفة سينغالية : المغرب أصبح “قوة تتجاوز حدود إفريقيا”

2023-07-23 / 11:31
Photo of حكومة غواتيمالا تعتبر اعتراف اسرائيل بمغربية الصحراء “قرارا تاريخيا “

حكومة غواتيمالا تعتبر اعتراف اسرائيل بمغربية الصحراء “قرارا تاريخيا…

2023-07-22 / 21:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق