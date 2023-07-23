مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين ونجاة طفل إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان.

وذكرت صحيفة “التيار” السودانية أن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.

وأكدت الصحيفة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، ويجري الآن الدفاع المدني محاولات لإخماد الحريق الذي نجم عن الحادث.

وفي وقت سابق، ردت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، على “انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور”.

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