مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين ونجاة طفل إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية

2023-07-23 / 21:54
0

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان.

وذكرت صحيفة “التيار” السودانية أن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.

وأكدت الصحيفة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، ويجري الآن الدفاع المدني محاولات لإخماد الحريق الذي نجم عن الحادث.

وفي وقت سابق، ردت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، على “انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى في شيكاغو

حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى…

2023-07-23 / 23:18
Photo of نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال…

2023-07-23 / 22:37
Photo of إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية

2023-07-23 / 20:18
Photo of الانتخابات العامة باسبانيا ..53,12 في المائة نسبة المشاركة عند الساعة السادسة مساء

الانتخابات العامة باسبانيا ..53,12 في المائة نسبة المشاركة عند…

2023-07-23 / 19:13
Photo of إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم تويتر وشعارها

إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم تويتر وشعارها

2023-07-23 / 18:13
Photo of إيران.. م…قتل 4 رجال شرطة في “كمين” جنوب شرقي البلاد

إيران.. م…قتل 4 رجال شرطة في “كمين” جنوب شرقي…

2023-07-23 / 13:58
Photo of الانتخابات في إسبانيا.. بلدة إسبانية صغيرة تصوت في 26 ثانية!

الانتخابات في إسبانيا.. بلدة إسبانية صغيرة تصوت في 26…

2023-07-23 / 13:50
Photo of رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

2023-07-23 / 11:44
Photo of أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

2023-07-23 / 10:48
Photo of إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

2023-07-23 / 10:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق