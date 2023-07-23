المنتخب النسوي ينهي تحضيراته لمواجهة ألمانيا في كأس العالم

2023-07-23 / 19:04
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هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يومه الاحد 23 يوليوز 2023 اخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الاثنين بالمنتخب الألماني.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب ملبورن ريكطانكيلاغ بمدينة ميلبورن باستراليا بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ( التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المغربي) لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم التي تحتضن اطوارها بكل من استراليا ونيوزيلندا.

وركز رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، التي أقيمت بملعب لسكايد، والتي عرفت مشاركة جميع اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن على وضع اخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد.

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