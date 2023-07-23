إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم تويتر وشعارها

2023-07-23 / 18:13
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هبة بريس - و م ع

أعلن رجل الأعمال ومالك منصة تويتر إيلون ماسك أنه يعتزم تغيير اسم شبكته الاجتماعية وشعارها.

وغرّد عبر حسابه “قريباً سنقول وداعاً لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي”، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف “اكس” (“X”).

وحمّل عبر صفحته مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي تويتر يظهر شعار المنصة الحالي أي الطائر الأزرق مُستبدَلاً بعلامة “اكس” ساطعة، وقال “إذا نُشر شعار اكس جيّد الليلة، فسنعتمده في مختلف أنحاء العالم غداً”.

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