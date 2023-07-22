ليكيب: نادٍ سعودي قدَّم عرضًا للتعاقد مع مبابي

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ليكيب” إن ناديًا سعوديًا قدَّم عرضًا للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الشهيرة: “قدم نادٍ سعوديٌّ بالفعل عرضًا إلى باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي”.

لكن الصحيفة أكدت أن هدف مبابي هو الانتقال لريال مدريد، وكتبت: “ليست هناك فرصة تقريبًا لرؤية مبابي يغادر باريس سان جيرمان إلى نادٍ آخر غير ريال مدريد هذا الصيف، ما لم يغيّر بطل العالم 2018 رأيه تمامًا، لكن في باريس يوجد استعداد للتحدث مع الجميع”.

وأكد الصحفي الإنجليزي “بن جاكوبس” أن باريس سان جيرمان لا يمانع ببيع مبابي لنادٍ سعودي، وكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أفهم أن صانعي الصفقات السعوديين على استعداد لتقديم عرض لمبابي، هذا الصيف، حتى لو حصلوا عليه لموسم واحد فقط ثم انضم إلى ريال مدريد”.

وأضاف: “خطة مبابي هي البقاء في أوروبا، لذا من الصعب التراجع، لن يكون لدى باريس سان جيرمان أي مشكلة في البيع للسعودية”.

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