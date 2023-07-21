روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية

2023-07-21 / 18:56
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هبة بريس _ اقتصاد

أعلن رجا شفيق العلي، نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي المغربي، أن روسيا والمغرب يناقشان خيارات مختلفة للتسويات المتبادلة، بما في ذلك بالعملات الوطنية ومن خلال المقايضة.

وقال الأخير “: “نوقش هذا الموضوع في اجتماعنا مع الشركاء المغاربة، وتم تسليط الضوء على ثلاثة خيارات. الأول هو التسويات بعملات دول العالم الثالث، واليوم نعمل من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة وندفع بالدرهم، ولكن هناك ما يسمى بضمان المدفوعات، نحن بحاجة إلى أكثر من نظام والخيار الثاني بالمقايضة

وأشار إلى أن التعاون في المقايضة قد يكون ذا فائدة ليس فقط للمغرب، ولكن لأفريقيا بأسرها، حيث توجد سلع في القارة، ولكن لا توجد أموال.

وأضاف أن “الخيار الثالث هو التسويات بالعملات الوطنية” يقول لاخير لسبوتنيك

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