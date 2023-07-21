مونديال السيدات: المنتخب الإسباني يفوز على نظيره الكوستاريكي

2023-07-21 / 11:15
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هبة بريس

فاز المنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب “سكاي” بويلينغتون عاصمة نيوزيلندا، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم للسيدات 2023.

وسجل أهداف منتخب إسبانيا كل من اللاعبة فاليريا ديل كامبو (د 21 هدف ضد مرماها) ، وأيتانا بونماتي (د 23) ، و إستير غونزاليس ( د 27) .

وعقب هذه النتيجة، يتصدر المنتخب الاسباني المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وبرسم نفس المجموعة ، يواجه المنتخب الزامبي نظيره الياباني ، غدا السبت، على أرضية ملعب “وايكاتو” في هاميلتون بنيوزيلندا.

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