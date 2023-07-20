سائق شاحنة إيطالي يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا 

2023-07-20 / 14:21
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

دهس سائق سيارة إيطالي صباح اليوم، مواطنا مغربيا عقب نقاش نشب بينهما إثر حادث مروري وقع حي بيلارو بمدينة ريجيو كلابريا (جنوب إيطاليا)، بحسب ما أوردت مصادر مطلعة.

ووفق المصدر ذاته الضحية من مواليد 1996 بالبروج إقليم سطات يدعى ” غ م ” الحادث وقع صباح ، بمحطة الوقود بحي بيلارو في ريجيو كلابريا، بعد نقاش بين الضحية وسائق شاحنة، من أصل إيطالي.

وذكرت مصادر الجريدة أن السائق الإيطالي، وفي خضم النقاش حول أسباب هذا الحادث، أدار محرك الشاحنة وصدم المواطن المغربي في ظروف غامضة.

وتوفي الضحية متأثرا بجروحه بعد بضع دقائق من نقله إلى أقرب مركز صحي، فيما تم فتح بحث في الموضوع بتعليمات المدعي العام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السائق لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة سيقدم للمحكمة، فور توقيفه ، بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

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