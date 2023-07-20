لاعبو الرجاء يطيرون لقطر قبل انطلاق بطولة العرب بالسعودية
هبة بريس ـ رياضة
غادرت بعثة الرجاء الرياضي أرض الوطني باتجاه دولة قطر لإجراء مقابلة ودية أمام السد القطري و ذلك في أفق الاستعداد للبطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
و غادر لاعبو الرجاء الطاقم التقني و الإداري المرافق مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في رحلة جوية عادية حيث سيواصلون استعداداتهم بقطر تأهبا للمشاركة في بطولة العرب.
و ضمت بعثة الرجاء إلى جانب اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العرش كذلك اللاعبون الذين عادوا من الإعارة فضلا على اللاعبين الأربعة الذين استقدمهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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9 تعليقات
الذين كانوا يصفرون أثناء النشيد الوطني في كأس العرش إذا لم يتم تقديمهم الى القضاء فهم لعنة و عار في جبين الرجاء وجمهوره وسيسيىء كثيرا لصورة الفريق ويضرب مكتسباته في الصميم.
بالتوفيق والنجاح للرجاء الرياضي..
عليهم أن يكونوا مستعدين جيدا..
على لاعبي الرجاء الرياضي ان يعيدوا هيبة الرجاء كما كانت سابقا..
موفقين ان شاء الله تعالى..
السيد محمد بودريقة قام بالعديد من الإنتدابات لتعزيز مكانة الفريق..
على اللاعبيين والمدرب العمل سويا من أجل انجاح الموسم المقبل..
اللهم يسر لهم ..
اللهم يسر لهم جميعا يارب العالمين..