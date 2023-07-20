أسود الأطلس

الفيفا: المغرب الأول افريقيا وعربيا والـ14 عالميا

2023-07-20 / 11:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد 62 مباراة في منافسات الشهر الماضي.

ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، حيث بقت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى بينما صعد منتخب إنجلترا للمركز الرابع.

تراجعت بلجيكا للمركز الخامس، وتحركت كرواتيا خطوة للأمام في المركز السادس، بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع.

في المقابل، بقت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر.

على المستوى الإفريقي، تراجع منتخب المغرب للمركز 14 لكنه ظل الأفضل بين فرق القارة السمراء، يليه السنغال (18)، كما تراجعت تونس للمركز (31).

بينما قفز منتخبا الجزائر ومصر للمركزين 33 و34 على التوالي.

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‫10 تعليقات

  6. بفضل التكوينات اكاديمية محمد السادس نصره الله وايده. والتكوين الأوروبي للاعبيين يجعل المنتخب الوطني المغربي دائما في المقدمة..

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