انتحا.ر فتاة في ظروف غامضة بصفرو

ع محياوي _ هبة بريس

أقدمت فتاة ، على وضع حد لحياتها، صباح اليوم الأربعاء في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الهالكة، قامت برمي نفسها من سطح المنزل الذي تكتريه فيه غرفة رفقة صديقات لها بحي الرفايف.

و فور علمها بالحادث، حلت على الفور السلطات الأمنية والمحلية، إلى مكان الواقعة، بمجرد إخبارهم بذلك، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقيام بالمتعين.

فيما النيابة العامة أمرت بنقل الهالكة صوب مستودع الأموات، بغية إخضاع جثتها للتشريح الطبي.

وقامت الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي لا زالت أسبابه غير معروفة.

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