رسميا.. برشلونة ينجز رابع صفقاته الصيفية

2023-07-19 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، تعاقده مع الإسباني أوريول روميو، لاعب وسط جيرونا، ليصبح رابع صفقات الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وأصدر برشلونة، بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله أن روميو، البالغ 31 عاما، وقع عقدا مدته 3 مواسم حتى صيف 2026، مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وجاء التعاقد مع أوريول روميو، لتعويض القائد المخضرم سيرجيو بوسكيتس، الذي رحل عن قلعة الكامب نو، عقب نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع البلوغرانا.

ويعتبر أوريول روميو رابع صفقات برشلونة الصيفية، بعد الثلاثي إلكاي جوندوجان وإينييجو مارتينيز وفيتور روكي.

وتوج نادي برشلونة مع مدربه تشافي في الموسم الماضي، بلقبي الليغا والسوبر الإسباني.

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