رونالدو: لن أعود لأوروبا.. والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

2023-07-18 / 09:39
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هبة بريس - وكالات

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الأمريكي، معلنا عدم نيته العودة للعب في أحد الأندية الأوروبية بعد انتقاله للنادي السعودي.

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو، خلال تصريحات صحفية، عقب خسارة النصر الودية ضد سيلتا فيغو الإسباني وديا بنتيجة 0-5: “الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. أنا متأكد بنسبة 100% أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي في الفترة المقبلة”.

وواصل النجم البرتغالي: “أبلغ من العمر 38 عاما، كما أن كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير من جودتها، الدوري الإنجليزي فقط هو الوحيد الذي يظل في المقدمة، بعيد جدا عن جميع الدوريات الأخرى”.

وأكمل: “فتحت الطريق إلى الدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى هنا، على الرغم من أنهم انتقدوني بسبب قرار انتقالي للنصر، وهذا ما حدث بالفعل، وعندما ذهبت إلى يوفنتوس لم يكن الدوري الإيطالي ذو أهمية”.

وأردف: “لكن بعدما وقعت معهم عاد الدوري الإيطالي لرونقه من جديد، أينما ذهب كريستيانو فإنه يولد اهتماما أكبر”.

واستمر نجم ريال مدريد السابق: “في غضون عام واحد، سيمتلئ الدوري السعودي بأفضل اللاعبين، وسيتفوق الدوري السعودي على الدوري التركي والدوري الهولندي”.

وعن تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام اللاعبين الذتي اقتربت مسيرتهم من الانتهاء للأندية السعودية، قال البرتغالي: “ما قاله ليس صحيحا، أنظروا إلى جوتا وربن نيفيز، إنهما لاعبان شابان”.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي الغريم التقليدي لرونالدو، انتقل مؤخرا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لينتهي الصراع الذي امتد نحو عقدين من الزمن بين النجمين.

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