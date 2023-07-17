أخنوش: إجمالي النساء المستفيدات من برنامج “فرصة” 20% و30% من برنامج “أوراش”

2023-07-17 / 16:15
0
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الانشغال الحكومي المتعلق بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة تشمل كافة مناطق المملكة، دفع في حكومته إلى إطلاق برنامج ” فرصة ” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 % من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.

وأوضح في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الاثنين، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، (أوضح) أنه في سياق الرؤية الحكومية المرتبطة بقطاع التشغيل، أن الحكومة التي يرأسها، عملت على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج أوراش، وذلك لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية. “حيث حققنا نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 104 شخص، 30 % منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي”.

و لمواصلة هذا المجهود الجماعي لمختلف الفاعلين مركزيا وترابيا، يضيف أخنوش، عبأت الحكومة 2.25 مليار درهم في قانون المالية، مما سيساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء ضمن برنامج “أوراش” في مرحلته الثانية، وتعزيز حظوظهن في الإدماج المهني على الصعيد الترابي”.

و أشاد ذات المتحدث، بجهود الحكومة لتشجيع على تشجيع مقاربة الموت من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، عبر تقديم منحة إضافية تحفيزية، شريطة أن تكون نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: العنف الرقمي ضد النساء وصل الى مستويات مقلقة

أخنوش: العنف الرقمي ضد النساء وصل الى مستويات مقلقة

2023-07-17 / 16:23
Photo of التعويض عن حوادث الشغل على طاولة المجلس الحكومي

التعويض عن حوادث الشغل على طاولة المجلس الحكومي

2023-07-17 / 14:44
Photo of خبير: “الجزائر تخشى الهزيمة المذلة إذا دخلت في حرب مع المغرب”

خبير: “الجزائر تخشى الهزيمة المذلة إذا دخلت في حرب…

2023-07-17 / 13:21
Photo of سالم عبد الفتاح لهبة بريس: الموقف الأنغولي الجديد اختراق للمعسكر الداعم للانفصال

سالم عبد الفتاح لهبة بريس: الموقف الأنغولي الجديد اختراق…

2023-07-15 / 19:54
Photo of المغرب يؤكد على أهمية الإندماج الإقليمي بإفريقيا

المغرب يؤكد على أهمية الإندماج الإقليمي بإفريقيا

2023-07-15 / 10:16
Photo of الملك مبرقا ماكرون: “متمنياتنا للشعب الفرنسي بمزيد الازدهار والرخاء”

الملك مبرقا ماكرون: “متمنياتنا للشعب الفرنسي بمزيد الازدهار والرخاء”

2023-07-14 / 12:20
Photo of المغرب يدعو إلى قواعد واضحة لمساهمة القطاع الخاص في إزالة الكربون

المغرب يدعو إلى قواعد واضحة لمساهمة القطاع الخاص في…

2023-07-14 / 11:06
Photo of شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.. تكريس لشرعية المغرب في استغلال سواحله

شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.. تكريس…

2023-07-14 / 10:33
Photo of بـنيروبي.. بوريطة يجري محادثات مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي

بـنيروبي.. بوريطة يجري محادثات مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي

2023-07-14 / 09:15
Photo of تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران ..هذه هي النقط الخلافية

تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران ..هذه هي النقط الخلافية

2023-07-13 / 20:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق