بسبب “جزائريين”.. “يوتيب” يحذف أغنية دنيا باطما “خربوشة”

هبة بريس - القسم الفني

حذف موقع الفيديوهات “يوتيب”، أغنية الفنانة المغربية “خربوشة” خلال الساعات القليلة الماضية.

وتم حذف كشكول “خربوشة”، بعد إقدام عدد من النشطاء الجزائريين على التبليغ على الأغنية لتوظيفها صورة الأمير عبد القادر الجزائري في الفيديو الخاص بالأغنية، في مقطع يتعلق بشخصية عيسى بن عمر العبدي التاريخية.

هذا وكانت دنيا باطما، قد أصدرت الخميس الماضي، جديد أعمالها بعنوان “خربوشة”، وتصدرت “الطوندونس” المغريي من خلالها قبل أن يتم حذفها بسبب “خطأ” الصور المذكور.

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