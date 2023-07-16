أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بشكل مأساوي في ظروف غامضة بدوار توسوس التابع لجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت باها .

-وكانت الهالكة، مع افراد أسرتها ليلة أمس السبت، قبل أن يتفاجؤا بها مشنوقة بأحد الغرف، دون أن يستشعروا بأنها تعاني أزمة نفسية، مما جعل الغموض يلف حول هذه الواقعة .

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في واقعة الانتحار للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، بعدما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى قصد التشريح الطبي.

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