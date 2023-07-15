قنابل ومفرقعات عاشوراء تغزو شوارع سطات

2023-07-15 / 14:25
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

مع كل اطلالة طقوس عاشوراء وطقوسها الغريبة، إلا وتحولت معظم شوارعنا وأحيائنا السكنية لما يشبه ساحات حرب، طلقات هناك وصواريخ هناك، وقنابل آتية من الشرق تحمل مسميات عدة غريبة ضمن مشاهد خطيرة أرعبت الصغار والنساء الحوامل والمرضى الذين يئنون تحت وطأة المرض والمعاناة على فراش المرض.

هنا بمدينة سطات، لا يختلف الوضع اختلافا كبيرا عن باقي المدن الأخرى، إذ باتت الظاهرة بادية للعيان تسبق أجواء عاشواء ضمن عمليات تسخينية لهؤلاء المراهقين الذين يصنعون الفرجة على حساب آلام وأمن الآخرين، مما يتطلب تنظيم حملات منظمة ومنسقة للتصدي للظاهرة تحسبا لأي طارئ.

فيما طالب آخرون بضرورة تحرك السلطات المحلية وتكثيف دورياتها لجمع العجلات المطاطية، التي يعتمد عليها هؤلاء المراهقون وحتى بعض الشباب منهم، في إضرام النيران التي تطال أحيانا حتى مابقي من حاويات الأزبال البلاستيكية.

فإذا كانت ليلة عاشوراء مناسبة للفرح وسط أجواء روحانية وتقاليد اجتماعية وحركة تجارية غير عادية لدى مواطني الأمس تخصص للصوم والذكر والابتهال إلى الله باعتبارها مناسبة دينية تخرج فيها الزكاة لتوزع على الفقراء والمحتاجين، فإنها أضحت لدى بعض شباب اليوم او حتى المراهقين منهم ظاهرة سلبية مرتبطة ببعض البدع والمحرمات والمشاهد الغريبة كالإستعمال المكثف للمفرقعات والصواريخ وإشعال النيران ورش الناس بالماء القاطع وزلال البيض وغيرها من المظاهر دون حسيب ولارقيب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعيدي لهبة بريس: 1341 مترشحا حصلوا على الباك بإقليم سطات

السعيدي لهبة بريس: 1341 مترشحا حصلوا على الباك بإقليم…

2023-07-15 / 16:40
Photo of البيضاء : إيداع شخصين السجن بتهمة إنتحال صفة أستاذ جامعي لممارسة الجنس على طالبات

البيضاء : إيداع شخصين السجن بتهمة إنتحال صفة أستاذ…

2023-07-15 / 15:52
Photo of البيضاء.. حجز حوالي مليون ونصف وحدة من المفرقعات والشهب النارية

البيضاء.. حجز حوالي مليون ونصف وحدة من المفرقعات والشهب…

2023-07-15 / 12:22
Photo of التحريض على الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بتطوان وطنجة والفنيدق

التحريض على الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بتطوان…

2023-07-15 / 11:14
Photo of ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركز تصفية الدم بأوطاط الحاج

ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركز تصفية الدم بأوطاط…

2023-07-15 / 09:21
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-15 / 09:10
Photo of من السبت إلى الثلاثاء .. موجة حر ما بين 37 و47 درجة

من السبت إلى الثلاثاء .. موجة حر ما بين…

2023-07-14 / 22:39
Photo of بإذن من الملك..انطلاق أشغال الدورة العادية الـ31 للمجلس العلمي الأعلى

بإذن من الملك..انطلاق أشغال الدورة العادية الـ31 للمجلس العلمي…

2023-07-14 / 21:43
Photo of أكادير : تهريب دولي للمخدرات وسط الساحل والدرك البحري يحقق

أكادير : تهريب دولي للمخدرات وسط الساحل والدرك البحري…

2023-07-14 / 21:22
Photo of “السعيدية” على موعد مع المعرض الجهوي للمنتجات المجالية

“السعيدية” على موعد مع المعرض الجهوي للمنتجات المجالية

2023-07-14 / 19:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق