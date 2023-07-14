الـONEE: الشروع في استغلال مشروع تأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الصالح للشرب

هبة بريس

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في استغلال مشروع جديد لتقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الموارد المائية الجوفية لفائدة ساكنة تقدر ب 000 90 نسمة.

ويدخل هذا المشروع، الذي أنجز بغلاف مالي يقدر ب 14,2 مليون درهم، في إطار اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز التدابير الاستعجالية والمهيكلة على مستوى الحوض المائي لملوية من أجل تقليص أو سد الخصاص من الماء الشروب الذي تعرفه هذه المدينة في ظل الوضعية الراهنة المتميزة بالإجهاد المائي.

كما يأتي هذا المشروع الجديد ليعزز مشروع تقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة جرسيف الذي تم الشروع في استغلاله في شهر يوليوز 2020 بغلاف مالي يصل إلى 95 مليون درهم في انتظار إنهاء أشغال المشروع المهيكل لتقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب انطلاقا من سد تاركة او مادي والذي يرتقب الشروع في استغلاله قبل متم سنة 2023.

ويهم مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الموارد المائية الجوفية تجهيز خمس أثقاب بجماعة راس لقصر بصبيب إجمالي يصل إلى 60 لترفي الثانية وبناء وتجهيز محطة لإعادة الضخ وخزان وكذا وضع 1,5كلم من القنوات.

وسيتم ضخ صبيب هذه الأثقاب الخمس عبر قنوات الجر التي تم وضعها على طول 60 كلم في إطار المشروع المهيكل لتقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب انطلاقا من سد تاركة او مادي، الذي يوجد حاليا في طور الإنجاز من طرف المكتب.

وسيساهم مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف بالماء الشروب انطلاقا من الموارد الجوفية في تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0