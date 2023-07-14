مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بين مراكش وآسفي

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم اليوسفية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون، من بينهم 6 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت اليوم الجمعة 14 يوليوز، بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي، على مستوى جماعة “الطياميم”، بإقليم اليوسفية، نجمت عن اصطدام عربة خفيفة بسيارة أجرة.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0