المغرب يواصل حصد الميداليات في الألعاب البارالمبية

هبة بريس

أحرزت البطلة المغربية يسرى كريم الميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص (صنف إف 41) برسم دورة الألعاب البارالمبية المتواصلة حاليا بالعاصمة الفرنسية إلى غاية 17 يوليوز الجاري، وذلك برمية 35 متر 42.

وبهذه الميدالية، يرفع المنتخب المغربي حصاده إلى خمس ميدليات، منها ذهبية وفضية ونحاسيتان.

وفي نفس الصنف، احتلت المغربية حياة الكرعة، التي قدمت أيضا مجهودا كبيرا، المركز الرابع برمية 30 متر 15.

ويشارك المغرب في هذا الحدث الرياضي الذي يجمع 1700 رياضيا (سواء كانوا في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية) من 120 بلدا، بمشاركة 18 رياضيا من الرجال والنساء.

وتقام هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي تعد ثاني أكبر مسابقة دولية للألعاب البارالمبية بعد دورة الألعاب البارالمبية، في استاد شارليتي في باريس.

وبالنظر للأهمية الكبيرة لهذه المسابقة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، تم وضع هذا الحدث تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

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