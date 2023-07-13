بعد مقال هبة بريس.. السُّلطات تُحرر رمال سيدي رحال الشاطئ ” صور”

بعد مقال هبة بريس.. السُّلطات تُحرر رمال سيدي رحال الشاطئ ” صور”
تفاعلا مع مقال هبة بريس الذي سلط الضوء على ظاهرة احتلال شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد من قبل الكراسي والمظلات المكتراة، ( تفاعلا مع ذلك) قادت السلطة المحلية وأعوانها بالمنطقة حملة موسعة لتحرير الرمال من قبضة هؤلاء المحتلين مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر من الوقاية المدنية.
وقد كشفت مصادر هبة بريس، أن تعليمات صارمة أعطيت للجهات المعنية لإطلاق أكبر عملية لتحرير رمال شاطئ سيدي رحال من ظاهرة كراء الكراسي و المظلات الشمسية، و إزالة الأغطية و الخيم التي تشوه منظر الشاطئ، مع القيام بحملة تحسيسية للمصطافين بهدف الحفاظ على نظافة الشاطئ وجماليته.
وقد شمرت سواعد عناصر السلطة المحلية بمختلف ألوانها ضمن عملية تهدف بالخصوص إلى تحرير الشاطئ من هكذا مظاهر تشوه جمالية الشاطئ الذي يعتبر نقطة جذب للعديد من العائلات والأسر الهاربة من لهيب الحرارة خلال فصل الصيف نظرا لموقعه الاستراتيجي.
الحملة المنسقة وحسب مصادرنا، نالت استحسان العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي، فيما طالب آخرون بالمناسبة عناصر الدرك الملكي بالمنطقة بالقيام بجولات وحملات أمنية مماثلة للتصدي لبعض مظاهر العربدة و” فتيخ الجوانات” التي تتم على مقربة من تجمعات عائلية برمال هذا الشاطئ لاسيما في فترات الذروة التي تتزامن وكل يومي سبت وأحد، مع دعوة عناصر الوقاية المدنية إلى تكثيف تواجدها وحث عناصرها من معلمي السباحة على تبني سياسة استباقية لحماية المصطافين وصغارهم من شبح الغرق.
16 تعليقات
شكرا هبة بريس
عمل رائع شكرا للسلطات هبة بريس
يجب العمل بنظام ليس بعشوائية
برافو
أتمنى أن تعوم عدت شواطئ
الحمدلله، لقد رجعت الامور لنصابها
اللهم لا تخطي علينا سلطة
شكرا هبة بريس
شكرا للسلطة المحلية على مجهوداتها القيمة
الحمدلله، لقد رجعت الامور لنصابها
اللهم تخطي علينا سلطة
شكرا جزيلا هبة بريس
شكرا جزيلا للسلطة المحلية على المجهودات القيمة
الشواطئ ملك للجميع..
على السلطات تحرير جميع شواطئ المملكة ..
كل شيء بالاداء .حتى الأكسجين الذي نستنشقه سيرجع بالأداء ..
عطلة سعيدة للجميع ..
على الداخلية تعبئة كافة اطرها وعناصرها لمواجهة ظاهرة احتكار الشواطئ..
وهل تحتلج السلطات لكذا مقال لكي تتدخل فهي ترى كل شيء حتى بالليل ثحمل المسؤولية اكبر بكثير من المقالات و السلطة وووو……..
الحمد لله على هذه المبادرة الطيبة..
نريد شواطىء للجميع ..
شكرا لجريدة هبة بريس و شكرا للسلطات فالشواطيء ملك عمومي للجميع و يجب على السلطات أن تقوم بواجبها قبل شكاية المواطن أو كتابة الجريدة