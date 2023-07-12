مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر من أعلى نفق بطنجة

2023-07-12 / 22:54
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هبة بريس _ مكتب طنجة

تسبب مختل عقلي في مصرع سائق سيارة، مساء اليوم الأربعاء ، إثر القائه حجرا كبير على سائق سيارة من أعلى نفق “مسنانة” بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد القى المختل العقلي حجرا كبيرا من اعلى نفق منطقة مسنانة مخترقا زجاج السيارة حيث سقط فوق رأس السائق الذي لقي مصرعه على الفور متأثرا بقوة الضربة التي أحدثت له نزيفا داخليا حادا .

الواقعة استنفرت المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها بأوامر من النيابة العامة قصد تحديد ظروف وملاسبات هذه الواقعة المأساوية .

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