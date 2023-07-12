وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

2023-07-12 / 21:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بشكل مأساوي، لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة،بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرا بحروق متفرقة على مستوى جسده، وذلك بعدما أقدم عل إضرام النار في جسده بالشارع العام ، بالقرب من السوق الشعبي بحي الوفاق بمقاطعة زواغة.

الهالك قبل إقدامه على إضرام النار في جسده، كان قد دخل في أزمة نفسية حادة، تقول بعض مصادر الجريدة، أنه سبق أن تقدم لفتاة فاسية غير أنها رفضت في الاخير الزواج منه، مما أدخله في حالة نفسية ، انتهت بوضع حد لحياته مشكل مأساوي، بعدما حاول الطاقم الطبي إنقاده ، غير أن تأثير الحروق كان أعمق، مما عجل بوفاته.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا مفصلا في الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة، للوصول إلى الأسباب الرئيسية التي دفعت الشاب إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة المأسوية.

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