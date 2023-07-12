سلطات إسبانيا: “أكثر من ربع مليون مسافر عبروا ميناء الجزيرة الخضراء باتجاه المغرب”

2023-07-12 / 16:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل عملية مرحبا 2023 التي تشهد إقبالا قياسيا من لدن مغاربة العالم و خاصة القادمين من فرنسا و إيطاليا و إسبانيا.

و في هذا الصدد، أكدت المديرية العامة للوقاية المدنية و الهجرة الإسبانية أن أكثر من ربع مليون مسافر عبروا ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني خلال الأيام الأخيرة.

و أوضحت السلطات الإسبانية أن 257 ألف مسافر عبروا في اتجاه مينائي طنجة المتوسط وسبتة منذ انطلاق عملية العبور مرحبا 2023، فضلا على 70 ألف سيارة.

و أضاف المصدر ذاته أنه خلال الفترة نفسها، عبر أزيد من 78 ألف مسافر و أكثر من 10 آلاف سيارة الخط البحري الرابط بين ميناء طريفة الإسباني و ميناء طنجة المتوسط.

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