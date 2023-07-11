وزير النقل: المغرب منخرط في تحسين مستوى السلامة الجوية

هبة بريس

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز بالرباط، أهمية سلامة وأمن الطيران المدني اللذان يعدان من المبادئ الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، بهدف الحد من وقوع حوادث ووقائع الطائرات.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال ورشة العمل حول الوقاية من حوادث الطائرات، أن التحسين المستمر من مستوى سلامة الطيران المدني الدولي أمر أساسي لضمان أداء النقل الجوي لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في جميع أنحاء العالم.

وتابع عبد الجليل أن المغرب منخرط في سياسة تحسين مستوى السلامة الجوية، سواء على مستوى المديرية العامة للطيران المدني أو على مستوى مكتب التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك.

وسجل أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة هذا المكتب من خلال خلق مصلحة خاصة بالوقاية من حوادث الطيران المدني ومصلحة خاصة بمختبر تحليل معطيات الرحلات الجوية، مما سيعزز من قدرات المملكة المغربية في تطوير وتحسين مستوى السلامة الجوية بالمنطقة.

ودعا الوزير المشاركين في الورشة إلى اغتنام هذه الفرصة للاطلاع على التحديات والفرص المستقبلية في مجال السلامة الجوية والتحقيق التقني، وكذا وضع مقاربات استباقية لتفادي حوادث الطيران، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال وإيجاد حلول مبتكرة من أجل جعل هذا القطاع أكثر أمانا وسلامة.

وتنعقد هذه الورشة، المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجيستيك بتنسيق مع لجنة آليات التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و الهيئة العربية للطيران المدني و المكتب الجهوي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالشرق الأوسط، تحت شعار “جمع وتحليل بيانات الحوادث والوقائع الجوية بهدف الوقاية من حوادث الطيران المدني”.

وتعرف هذه الورشة، التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين، مشاركة أعضاء لجنة آليات التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ورؤساء هيئات التحقيق في حوادث الطائرات لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في هذا المجال

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