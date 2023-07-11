نادية فتاح العلوي

فتاح العلوي تتباحث مع نظيرها بالرأس الأخضر تعزيز علاقات التعاون

2023-07-11 / 10:20
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هبة بريس

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح، مباحثات مع نائب الوزير الأول، وزير المالية بالرأس الأخضر، اولافو ايفيلينو غارسيا كوريا، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بإفريقيا لعام 2023 ، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز في جزيرة سال بالرأس الأخضر، تحت شعار “الأشكال والآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في أفريقيا”.

واشادت نادية فتاح خلال اللقاء بالتقدم الملموس الذي حققته الرأس الأخضر على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت الوزيرة في هذا الصدد، استعداد المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الشقيق والصديق ،خاصة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة وتدبير الماء، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل تعاون جنوب –جنوب دينامي وفاعل.

كما التقت نادية فتاح في اطار المنتدى ،بالأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا ، أنطونيو بيدرو.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى الافريقي ، هو فضاء لنقاش غير رسمي تم إنشاؤه في عام 1963 ويضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 54 دولة أفريقية أعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

كما يعد منصة للتفكير في القضايا الاقتصادية والمالية الأفريقية ،ويركز اجتماعاته كل سنة على صياغة مذكرة تقدم إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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