مباراة ودية تجمع “أسود الأطلس” بمنتخب بوركينافاسو في فرنسا
هبة بريس
يخوض المنتخب الوطني الأول ، يوم 12 شتنبر المقبل بمدينة لانس الفرنسية ، مباراة ودية ستجمعه بمنتخب بوركينافاسو.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ،أن هذه المقابلة تندرج في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات القادمة.
وأضاف المصدر ذاته أن المباراة التي سيحتضنها ملعب “بولار دولولي” بمدينة لانس، ستنطلق بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ( السابعة والنصف بالتوقيت المغربي ).
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5 تعليقات
مربوحة ان شاء الله تعالى..
تمنينا لو كانت هذه المبارة في المغزب. لماذا في فرنسا.
يجب لعب مبارة ضد منتخبات قوية لأن ترتيب الفيفا يحسب علينا
خصنا لعبوا ضد منتخبات اسبانيا الارجنيت فرنسا التي في الترتيب لأن فقط التعادل معها سيعطينا نقط اكثر ربما مم ان لعبنا ضد فريق أفريقي وفزنا ب3 0
على الركراي لعب لعب هجومي ضد المنتخبات الأفريقية