مباراة ودية تجمع “أسود الأطلس” بمنتخب بوركينافاسو في فرنسا

هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني الأول ، يوم 12 شتنبر المقبل بمدينة لانس الفرنسية ، مباراة ودية ستجمعه بمنتخب بوركينافاسو.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ،أن هذه المقابلة تندرج في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات القادمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المباراة التي سيحتضنها ملعب “بولار دولولي” بمدينة لانس، ستنطلق بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ( السابعة والنصف بالتوقيت المغربي ).

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