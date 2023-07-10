حتى 31 يوليوز الجاري.. تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

2023-07-10 / 09:21
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هبة بريس - وكالات

مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليوز الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.

في إشعار للطيارين (NOTAM)، قالت هيئة الطيران المدني إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات الإجلاء، إذا تم الحصول على إذن ذي صلة من السلطات المختصة.

هذا وفي السابق، تم تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليوز.

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