الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

2023-07-09 / 20:10
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هبة بريس - متابعة

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، هذا الأسبوع، برفع عقوبة قاتل شرطي من 25 سنة سجنا نافذة الى المؤبد .

وقرىت هيئة الحكم برفع العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي برتبة حارس أمن بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، و ارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الاموال و الاشخاص و تهديدا للأمن العام.

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‫11 تعليقات

  9. استقواء الجانحين والمشرملين على المواطنين وبعض الأحيان يتعدى حدودهم رجال الأمن..

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