شيشاوة..مـ..ـصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

2023-07-09 / 19:28
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هبة بريس - متابعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 25 آخرون، من بينهم 5 حالات حرجة، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير على مستوى دوار “الدراع” بجماعة انفيفة في دائرة امنتانوت التابعة ترابيا لاقليم شيشاوة .

وأفادت السلطات المحلية لإقليم شيشاوة بأن الخادثة وقعت جراء اصطدام حافلة لنقل المسافرين متجهة نحو مدينة أكادير بشاحنة لنقل البضائع كانت تسير في الاتجاه نفسه، حيث انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات التدخل وإسعاف المصابين وتوجيههم إلى مستشفيات الإقليم على متن سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية والجماعات الترابية لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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