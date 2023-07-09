ق..تيل ومفقودون في انهيار أرضي بالصين

2023-07-09 / 13:21
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت السلطات المحلية يوم الأحد، أن شخصا قتل، وفقد سبعة آخرون اثر انهيار أرضي أمس السبت في موقع بناء بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وقال يي يانغ نائب عمدة ييتشانغ في ندوة صحفية إن فرق الإنقاذ تقوم حاليا بعمليات إنقاذ في موقع الحادث.

وأضاف يي أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الانهيار الأرضي، مسجلا أن المفقودين جميعهم عمال.

ويجرى أكثر من 390 من أعضاء فرق الانقاذ عمليات بحث فى الموقع. وتم إجلاء إجمالى 17 من السكان المحليين القريبين إلى مواقع آمنة بعد الحادث.

وقامت وزارة تدبير الطوارئ بتنشيط الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع للكوارث الجيولوجية، وأرسلت فريق عمل للموقع لتوجيه تدبير عمليات الإغاثة.

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