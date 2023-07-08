ماجد المهندس:” أتمنى أغني باللهجة المغربية”

نجلاء مزيان : هبة بريس

من المرتقب أن يلتقي النجم العراقي ماجد المهندس بجمهوره المغربي العريض، بعد قليل بالحفل الذي سيحييه بمدينة الدار البيضاء، تحديدا ب”موركو مول”.

وقال المهندس خلال تصريحاته بالندوة الصحفية التي حضرها بالبيضاء رفقة كل من كاظم الساهر و أصالة،و نجوى كرم :”بعد ها الغيبة الطويلة ألتقي بجمهور المغرب الحبيب، ما يخفى على حد أنا من عشاق المغرب و ناس المغرب و جو و أكل المغرب”.

و أضاف قائلا :”استقبالكم حضارتكم ثقافتكم شيء عظيم”، معلقا على إطلالته ب”الجلابة” المغربية :”أنا من زمان ألبس الزي المغربي، بس أول مرة أطلع للإعلام، أحب هذا اللبس كثير”.

و عن لقائه بالجمهور المغربي بعد غياب لسنوات، قال الفنان العراقي :”متحمس للقاء الجمهور المغربي، وراح أقدم مجموعة من الأغاني الي الناس يحبوها القديمة و الجديدة، خاصة ف 10 سنين طرحت مجموعة كبيرة من الأغاني”.

و عن الحفلة التي ستجمعه بشمس الأغنية اللبنانية، قال ماجد المهندس:”حبيبة القلب نجوى، وتربطني بها علاقة كبيرة، وشرف لي أتواجد معها في الحفلات الغنائية”.

و عن إمكانية غنائه باللهجة المغربية، قال المهندس :”عندي صداقات مع مغاربة تمتد العلاقة سنوات طويلة و أحب اللهجة المغربية، و التنوع ضروري بالفن”.

و واصل قائلا:”من خلالكم أوجه دعوة لكل الشعراء المغاربة و الملحنين الرائعين و الموزعين أنهم يقدمولي مجموعة أعمال حتى أسمع و أختار بالعكس أتمنى”، مشيرا أنه تربطه علاقة صداقة مع كل من الفنان عبد الرحيم الصويري و الفنان سعد لمجرد.

وجدير بالذكر أن ماجد المهندس انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “الحب الأبدي” التي جمعته بأصالة و التي تم تصويرها بتركيا تحت إشراف المخرج نيهاد.

و يشار إلى أن اغنية “الحب الأبدي” التي من المزمع طرحها خلال أسبوعين، هي من كلمات فائق حسن و ألحان أحمد خيامي و توزيع مدحت.

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