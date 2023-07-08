برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

2023-07-08 / 11:51
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هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال لـ5 سنوات جديدة.

وفي 29 أبريل الماضي، أصبح لامين يامال، البالغ من العمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا، أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك لأول مرة في مباراة بالدوري الإسباني.

وكان ذلك على ملعب كامب نو معقل برشلونة أمام ريال بيتيس، حيث شارك اللاعب مكان جافي في الدقيقة الـ 86.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على هذه المباراة يريد برشلونة تأكيد الرهان على اللاعب الموسم المقبل، كما ذكرت “موندو ديبورتيفو”.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي الحساس لبرشلونة ومشاكل “اللعب النظيف” يجبران برشلونة على النظر إلى لامين يامال على أنه إحدى الجواهر التي يجب الترويج لها.

وأكدت أن برشلونة من الرئيس إلى الجهاز التدريبي لديهم ثقة عمياء في لامين يامال لاعب فريق الشباب، ويعتقدون أن ظهوره مع الفريق الأول في أبريل الماضي ليس من قبيل الصدفة.

وفي زيارة خورخي مينديز الأخيرة لبرشلونة نقل برشلونة بالفعل اقتراح التجديد إلى وكيل اللاعب حيث يفكر برشلونة في تجديد العقد لمدة 5 سنوات وتحسين كبير في راتب اللاعب.

وأكدت”موندو ديبورتيفو” أنه من المتوقع أن يوقع لامين يامال عقده اعتبارًا من 13 يوليو المقبل، عندما يتم 16 عامًا من عمره.

وسيكون لامين من العديد من اللاعبين الصغار الذين سيكونون تحت قيادة تشافي خلال فترة ما قبل الموسم وجولة الولايات المتحدة.

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