جنيف .. المغرب يستعرض جهوده لحماية الملكية الفكرية

هبة بريس

استعرض المغرب، يوم الجمعة بجنيف، جهوده الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة مختلف عناصر النسيج الاقتصادي الوطني.

وضمن سلسلة الاجتماعات الرابعة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أبرز عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المبادرات التي قام بها المكتب، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول الرقمي وتهدف إلى مواكبة مختلف عناصر النسيج الاقتصادي الوطني، مما مكن من تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص المؤشرات الوطنية لسندات الملكية الصناعية والتجارية والدولية، جسدها ارتقاء المملكة بعشرة مراكز على مستوى مؤشر الابتكار العالمي 2022.

كما سلط ببقيقي الضوء على الإجراءات المتخذة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بهدف تعزيز الحماية في هذا المجال من خلال اعتماد قانونين في سنة 2022.

وأكد الوفد المغربي الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، على الالتزام القوي للمملكة بتعددية الأطراف كأداة محفزة لتعزيز تطور العلاقات الدولية، مبرزا أنه يعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية إحدى المنظمات الاقتصادية الأساسية في هذا المجال.

وتتواصل مشاركة الوفد المغربي في إطار أشغال الجمعية العامة ومن خلال المحادثات مع إدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول أنشطة التعاون المستقبلية.

وتعد الجمعية العامة أهم هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، حيث تضم 193 دولة عضو وتتخذ هذه الهيئة قرارات تهم استراتيجية المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأنشطتها.

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