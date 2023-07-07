لبنان.. قت.يل وجرحى في إطلاق نار على مصلين أمام مسجد

2023-07-07 / 15:27
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هبة بريس - وكالات

قُتل شخص وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وقالت صحيفة “النهار” المحلية، إن مسلحًا أطلق النار من سلاح رشاش لحظة خروج المصلين من مسجد “عكاشة” في بر الياس، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين.

وذكرت قناة “المنار” أن أحد الشبان “أطلق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من مصلى يقع على طريق المكاوي في بر الياس، ما أدى إلى سقوط مواطن وجرح أربعة آخرين”.

وأضافت أن قوة من الجيش اللبناني وفرع المعلومات حضرت على الفور وقامت بمحاصرة مطلق النار، الذي بادر بإطلاق النار اتجاههم، ما دفعهم للرد عليه ما أدى إلى إصابته بقدميه.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية خبر إصابة مطلق النار على المسجد، لدى اشتباكه مع قوات الجيش.

ولم تُعرف بعد دوافع مطلق النار، وإن كانت وسائل إعلام لبنانية قد أشارت، نقلا عن جيرانه، إلى أنه كان يتصرف بغرابة خلال الفترة الماضية.

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‫5 تعليقات

  5. نخاف من الدول الأوروبية ولكن أصبح الان الاخبار الغير صارة تأتي من دول عربية

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