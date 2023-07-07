الأمازون.. تراجع معدل إزالة الغابات بنسبة 33 بالمائة

هبة بريس

تراجعت معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 33.6 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة، التي أكدت أن هذا التحسن يتزامن مع الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

خلال الحملة الانتخابية، تعهد رئيس الدولة البرازيلي بتقليل تدمير أكبر غابة استوائية في العالم إلى الصفر بحلول عام 2030.

وفقًا للوزارة، فقدت منطقة الأمازون البرازيلية حوالي 2600 كيلومتر مربع من الغطاء النباتي منذ مطلع العام الجاري، وهي مساحة أقل من تلك التي لوحظت في النصف الثاني من عام 2022، والتي تقدر بنحو 4000 كيلومتر مربع.

وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية انخفاضًا بنسبة 50 بالمائة تقريبًا في إزالة الغابات في الأمازون في يونيو الماضي، لتنتقل من 1100 كيلومتر مربع في يونيو 2022 إلى 660 كيلومترًا مربعًا في نفس الشهر من العام الجاري.

وفي ترحيبها بهذه الحصيلة، قالت وزيرة البيئة مارينا سيلفا إن الحكومة حققت “نتائج إيجابية” في الأشهر الستة الأولى في مكافحة إزالة الغابات ، مشيرة إلى أنها تحققت من خلال إعادة تنظيم جميع هيئات الرقابة وتعزيز المعدات.

وتعد القضايا البيئية، بما في ذلك الوضع في منطقة الأمازون ، من بين أولويات الحكومة الحالية ، التي ، على عكس سابقتها ، تعارض الاستغلال الاقتصادي لمنطقة الأمازون.

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