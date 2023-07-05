بعد نزوله للقسم الثاني.. الدفاع الحسني الجديدي يعين مدربا جديدا

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإطار الوطني عبد الكريم الجيناني، خلفا لعبد الرحيم طاليب.

وسيتولى الجيناني الاشراف على العارضة التقنية للفريق الجديدي، خلال منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني للموسم المقبل.

وسبق للجيناني أن خاض عدة تجارب منها ، بالأساس، قيادته لكل من أولمبيك الدشيرة وسريع وادي زم، قبل أن يشتغل ضمن الطاقم التقني لحسنية أكادير بقيادة البرازيلي ماركوس باكيتا.

يذكر أن الدفاع الحسني الجديدي ودع القسم الأول من البطولة الاحترافية، عقب احتلاله المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

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