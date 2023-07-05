روما..ناصر بوريطة يتباحث مع كبار المسؤولين بجمهورية إيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بروما مباحثات بكبار المسؤولين في جمهورية إيطاليا بالعاصمة روما.

وقد عقد اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي أنتونيو تاجاني ورئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا ورئيس مجلس الشيوخ إيغنازيو لاروسا.،تمحورت، على الخصوص حول الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتناولت المحادثات أيضا تطور التعاون القائم بين البلدين الذي تم الارتقاء به لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيع إعلانها في نونبر 2019.

وبحث الوزيران سبل تقوية التعاون في المجالين الثقافي والعلمي، كما ناقش الوزيران قضايا دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، في مقدمتها الوضع في ليبيا .

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة العمل التي يقوم بها ناصر بوريطة لإيطاليا .

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