تازة.. توقيف شخص متورط في القرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية

2023-07-05 / 19:15
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة، زوال اليوم الأربعاء 5 يوليوز، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الأنترنت والهاتف النقال، باشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، والتي مكنت من رصد قيام المشتبه فيه بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيف المشتبه فيه.

وتابع المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما.

وأشار المصدر إلى أن عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة، التي يستغلها المشتبه فيه، أسفرت عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، بالإضافة إلى أربعة حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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