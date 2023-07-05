بعد 146 عاما.. تغيير قواعد اللباس الصارمة في بطولة “ويمبلدون” للتنس

2023-07-05 / 15:20
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هبة بريس - وكالات

طرأ تغيير، عقب 146 عاما، على انطلاق بطولة ويمبلدون العريقة للتنس، المعروفة بقواعدها الصارمة للباس الأبيض بالكامل، على ملابس اللاعبات، بحسب موقع “وومن وير ديلي”.

وتم السماح لأول مرة للاعبات بارتداء سراويل داخلية داكنة اللون، خلال النسخة الحالية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي انطلقت يوم الاثنين، على الملاعب العشبية في لندن.

ويهدف تغيير قواعد اللباس الصارمة إلى تخفيف عوامل القلق بشأن فترات الدورة الشهرية.

لكن التغيير ينص على أنه لا يمكن أن تكون هذه السراويل الداخلية أطول من التنورة أو “شورتات” التنس نفسها.

ويعود تاريخ بطولة ويمبلدون الأولى إلى عام 1877، حيث فرض على اللاعبين الذكور أيضا، ارتداء أزياء بيضاء بالكامل.

وسمح لأول مرة للنساء بالمنافسة في ويمبلدون عام 1884.

في السنوات الأخيرة، دعت أسطورة التنس بيلي جين كينغ، وكذلك جوديث موراي، والدة اللاعب آندي موراي وشقيقه جيمي، إلى تغيير قواعد السراويل الداخلية.

وكانت كينغ عبرت في تصريحات لشبكة “سي إن إن” في عام 2022 عن قلق اللاعبات الدائم بسبب ارتداء اللون الأبيض طوال الوقت مشيرا إلى أن “هذا أمر مهم بالنسبة لدورة الحيض”.

وعبرت الرئيسة التنفيذية لنادي “أول إنغلاند كلوب”، سالي بولتون، عن أملها في أن تساعد القواعد الجديدة اللاعبات على التركيز فقط على أدائهن في الملعب من خلال التخفيف من مصدر محتمل للقلق.

ورحبت اللاعبة الأمريكية، كوكو غوف، بقواعد اللباس المحدثة، إذ قالت لشبكة “سكاي نيوز” إن ذلك “سيخفف الكثير من التوتر عني، وعن الفتيات الأخريات بالتأكيد”.

وكانت العديد من اللاعبات قد عبرن سابقا عن تحديات مواجهة أوقات الدورة الشهرية خلال بطولة ويمبلدون، حيث لجأ بعضهن إلى الأدوية.

وأوضحت لاعبة التنس البريطانية هيذر واتسون لشبكة “سكاي نيوز”: “العام الماضي، تناولت حبوب منع الحمل لمنع نفسي من النزيف لأنني كنت أعلم أنه يتعين علينا ارتداء سراويل داخلية بيضاء، ولم أرغب في مواجهة أي إحراج”.

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تعليق واحد

  1. تغير لون السروال الداخلي أمر أصبح مسموح به لكن لا يجوز تغيير طوله بحيث على النساء أن يبقين على الشورت قصيرا حتى تبقى عورة المرأة ظاهرة للعيان.

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