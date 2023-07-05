السعيدية.. ظواهر مشينة تقلق راحة المصطافين وتشوه من جمالية المدينة

هبة بريس - وجدة

تعتبر مدينة السعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان المطلة على البحر المتوسط، إحدى الوجهات المفضلة للمصطافين لقضاء فترة الصيف خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما تخلق بعض الظواهر المشينة التي تسيء لجماليتها المعروفة بالجوهرة الزرقاء.

وأصبح لافتا للنظر، انتشار أطفال ومتشردين بشوارع مدينة السعيدية وساحاتها العمومية وكذلك الشاطىء يتسولون المارة وهي الظاهرة التي استأثرت مؤخرا باهتمام الرأي العام والمجتمع المدني.

ويلجأ عدد من المتسولين إلى استغلال أطفالهم الصغار لاستمالة عاطفة المارة، خاصة أصحاب السيارات عند ملتقيات الطرق والمتجولين في كورنيش السعيدية وساحة القدس والمعرض والسوق وعشرون غشت ما يطرح تساؤلا حول مدى حماية الطفولة والمتشردين من هذه الآفة.

ومن جهة أخرى، يعرف الشاطئ الممتد ل 14 كيلومتر حالة من الفوضى والعشوائية، بسبب سوء التسير والتنظيم وعدم الامتثال لتوجيهات عامل الإقليم، الذي حث فيه على تنظيم احتلال الملك العمومي البحري بالجوهرة الزرقاء.

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