هولندي إلى المحاكمة بعد ما “فعله” وقاله عن المصحف

هبة بريس _ وكالات

أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص، بعدما مزق نسخة من المصحف، أمام البرلمان، وشبه الكتاب المقدس لدى المسلمين بكتاب هتلر “كفاحي”، على ما أعلن المدعون العامون، الثلاثاء.

ونفذ إدفينا فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة “بيغيدا” الألمانية المناهضة للإسلام، احتجاجه في لاهاي في يناير، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدعون العامون أعلنوا في أبريل عن بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي يبلغ 54 عاما مقيم في ألمانيا، على خلفية الواقعة التي أثارت غضبا في العالم الإسلامي.

وكتب المدعون العامون في تغريدة، الثلاثاء، أن “هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المشتبه به”، مضيفين أن “من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس”.

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، التي تتسامح قوانينها مع انتقاد الأديان.

لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد “إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب.. القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة”.

وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد، مزق المصحف ثم داس على صفحات منه، وهو يقول “القرآن كتاب فاشي. إنه شيء مثل ماين كامب (كفاحي). وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر”.

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة، التي تسببت أيضا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول.

وشارك مئات الأشخاص فيما بعد بمسيرة سلمية في لاهاي، رفضا للكراهية بحق المسلمين.

وقبل أيام أحرق رجل في ستوكهولم، نسخة من المصحف أمام أكبر مساجد العاصمة السويدية.

وأثار منح السويد الإذن لذلك الاحتجاج غضب العديد من المسلمين في أنحاء العالم، ودفع بتركيا إلى عرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدز، الذي دين في 2016 على خلفية تعليقات له ضد مغاربة مقيمين في هولندا، شبه أيضا القرآن بكتاب “كفاحي” داعيا إلى حظر الكتابين

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