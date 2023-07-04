حوادث السير خلال أسبوع…”أسباب وحصيلة”

هبة بريس _ الرباط

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2393 آخرون بجروح، إصابات 115 منهم بليغة، في 1728 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 26 يونيو الماضي إلى 2 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 26 ألفا و 633 مخالفة، وإنجاز 3 آلاف و669 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 22 ألفا و964 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و865 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 2829 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3 آلاف و669 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة

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