وزير النقل: “600 ألف مواطن تنقلوا عبر حافلات المسافرين خلال فترة عيد الأضحى”

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن مناسبة عيد الأضحى عرفت ارتفاعا هاما في تنقلات المواطنين بين المدن واقبالا مكثفا على وسائل للنقل العمومي للمسافرين.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أنه بالنسبة للنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، فقد قامت الوزارة بتعزيز العرض من خلال إصدار 2800 رخصة استثنائية وفرت أزيد من 150 الف مقعد إضافي، أغلبها في الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى.

وأضاف الوزير، أن عدد المواطنين الذين تنقلوا بواسطة حافلات المسافرين خلال فترة الأضحى يقدر بحوالي 600 الف مواطن انطلاقا من المحطات الطرقية، وهو مايؤكد على الدور الهام لهذا النمط من النقل الجماعي. وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0