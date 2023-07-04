طالبان تأمر بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

2023-07-04 / 11:10
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان إن إدارة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، في أحدث قيود على دخول النساء الأفغانيات إلى الأماكن العامة.

وقال محمد صادق عاكف المتحدث الرسمي باسم الوزارة الثلاثاء في إشارة إلى إشعار الوزارة “آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر”.

وأدانت حكومات أجنبية ومسؤولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.

وأغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت كثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل.

وأٌغلق دون النساء أبواب كثير من الأماكن العامة ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات.

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