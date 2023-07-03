شجار بين شخصين بسبب عداوة قديمة ينتهي بــ..ـجريمة قــ..ـتل بشفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

انتهى شجار بين شخصين بسبب عداوة سابقة، أمس الأحد، بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سكين من طرف الجاني .

وبحسب مصادر محلية فالجريمة شهدتها جماعة تمبلوط التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، حيث نشب خلاف بين شخصين تطور الى جريمة قتل بعد ان وجه الجاني طعنات قاتلة للضحية بواسطة سكين كانت كافية لاسقاطه جثة هامدة .

وانتقلت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الجريمة، في حين جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون

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