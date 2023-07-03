شجار بين شخصين بسبب عداوة قديمة ينتهي بــ..ـجريمة قــ..ـتل بشفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
انتهى شجار بين شخصين بسبب عداوة سابقة، أمس الأحد، بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سكين من طرف الجاني .
وبحسب مصادر محلية فالجريمة شهدتها جماعة تمبلوط التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، حيث نشب خلاف بين شخصين تطور الى جريمة قتل بعد ان وجه الجاني طعنات قاتلة للضحية بواسطة سكين كانت كافية لاسقاطه جثة هامدة .
وانتقلت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الجريمة، في حين جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0