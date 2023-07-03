شجار بين شخصين بسبب عداوة قديمة ينتهي بــ..ـجريمة قــ..ـتل بشفشاون

2023-07-03 / 16:07
0
هبة بريس - مكتب طنجة

انتهى شجار بين شخصين بسبب عداوة سابقة، أمس الأحد، بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سكين من طرف الجاني .

وبحسب مصادر محلية فالجريمة شهدتها جماعة تمبلوط التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ، حيث نشب خلاف بين شخصين تطور الى جريمة قتل بعد ان وجه الجاني طعنات قاتلة للضحية بواسطة سكين كانت كافية لاسقاطه جثة هامدة .

وانتقلت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث عملت على فتح تحقيق في الجريمة، في حين جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مأساة بسطات.. هرع لانقاذ ابنته فمات غرقا

مأساة بسطات.. هرع لانقاذ ابنته فمات غرقا

2023-07-02 / 20:50
Photo of طعنة بسكين تنهي حياة أربعيني بشتوكة

طعنة بسكين تنهي حياة أربعيني بشتوكة

2023-07-02 / 17:01
Photo of مستشار جماعي يلقى مصرعه غرقا بشاطئ الصفيحة ضواحي الحسيمة

مستشار جماعي يلقى مصرعه غرقا بشاطئ الصفيحة ضواحي الحسيمة

2023-07-02 / 16:49
Photo of إطلاق رصاصة لتوقيف “مقرقب” عرض أمن المواطنين للخطر بتمارة

إطلاق رصاصة لتوقيف “مقرقب” عرض أمن المواطنين للخطر بتمارة

2023-07-02 / 14:15
Photo of أمن الدار البيضاء يوقف شخصا خرب عددا من السيارات بمولاي رشيد

أمن الدار البيضاء يوقف شخصا خرب عددا من السيارات…

2023-07-02 / 11:04
Photo of أزيلال : إنتهاء حياة شاب قفز من شلال اوزود

أزيلال : إنتهاء حياة شاب قفز من شلال اوزود

2023-07-01 / 12:14
Photo of اندلاع حريق مهول بغاية “عين حمراء” بالفحص أنجرة والسلطات تستعين بطائرات “الكنادير”

اندلاع حريق مهول بغاية “عين حمراء” بالفحص أنجرة والسلطات…

2023-06-30 / 18:14
Photo of شخص يضرم النار في جسده قرب المحطة الطرقية لطنجة

شخص يضرم النار في جسده قرب المحطة الطرقية لطنجة

2023-06-28 / 16:08
Photo of مؤلم…مصرع عائلة بأكملها في حادثة سير مروعة بسطات

مؤلم…مصرع عائلة بأكملها في حادثة سير مروعة بسطات

2023-06-27 / 21:33
Photo of 26 قت.يلا و 2506 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

26 قت.يلا و 2506 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-06-27 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق