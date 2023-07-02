شبهت الرجال ب”الخرفان”.. إحالة الإعلامية رضوى الشربيني على التحقيق

هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة قنوات CBC المصرية، الأحد، إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب منشور في صفحتها الشخصية، قالت إنه “تسبب في إساءة لاسم المؤسسة”.

وكانت المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي وبس” على قناة “سي بي سي سفرة”، كتبت في صفحتها عبر فيسبوك: “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟”، وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات واسعة لها.

وقالت إدارة قنوات CBC، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0