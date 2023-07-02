رئيسة وزراء فرنسا: سنتعامل بصرامة مع العنف

2023-07-02 / 18:10
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هبة بريس - وكالات

توعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، بالتعامل بصرامة مع العنف، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اضطرابات مستمرة بعد مقتل شاب برصاص الشرطة، الثلاثاء.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت إليزابيث بورن: سنواجه العنف باليقظة وبصرامة وبتغليظ العقوبات على من يهاجم المسؤولين، سنقف إلى جانب المسؤولين المحليين المنتخبين ونحن جاهزون لمواجهة العنف.

وأضافت أنه ستتم تعبئة الحكومة حتى يعود الهدوء إلى كل أنحاء البلاد، مضيفة “طلبنا من القضاء والادعاء العام التعامل بأكبر صرامة ممكنة مع مثيري العنف.”

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