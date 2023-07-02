إطلاق رصاصة لتوقيف “مقرقب” عرض أمن المواطنين للخطر بتمارة

2023-07-02 / 14:15
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هبة بريس ـ الرباط

اضطر عنصر أمني لإطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي لتحييد الخطر الناجم عن شخص “مقرقب” عرض سلامة المواطنين و الممتلكات للخطر بمدينة تمارة.

و في هذا الصدد، استعمل مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لمنطقة أمن تمارة سلاحه الوظيفي، منتصف ليلة أمس السبت الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي عرض أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض.

و كانت مصالح الأمن قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، مفاده قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية بارتكاب العنف في حق أصوله، فضلا عن إلحاقه لخسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، حيث تدخلت دورية محمولة للشرطة من أجل ضبطه، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض.

و اضطر أحد عناصر الدورية الأمنية لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

و جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه بالمستشفى الذي تم نقله إليه من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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