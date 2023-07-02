تسليم هبات ملكية لمعوزين و مرضى و ذوي احتياجات خاصة

2023-07-02 / 14:05
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هبة بريس ـ الرباط

أشرف، أمس السبت بمقر عمالتي إقليمي العرائش وتطوان، وفد يمثل الحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك بمناسبة الموسم السنوي لمولاي عبد السلام بن مشيش.

وقام الوفد، الذي ترأسه محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالحجابة الملكية، بحضور المسؤولين الإقليميين وممثلي المجلسين العلميين ومسؤولين مدنيين وعسكريين بتسليم هبة ملكية لفائدة الأسر المعوزة والمصابين بأمراض السكري والقصور الكلوي.

وتروم هذه الالتفاتة الملكية الكريمة، التي جاءت احتفاءا بالذكرى السنوية لموسم الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش، التخفيف من معاناة المرضى والأسر المعوزة التي تنتمي إلى إقليمي العرائش وتطوان ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة.

وبهذه المناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمد في عمر الملك محمد السادس ويمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ جلالته ويحقق ما يصبو إليه من عز وازدهار لهذه الأمة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

*الصورة من الأرشيف

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